Банки объяснили проверки p2p-переводов защитой клиентов

Банки отреагировали на жалобы граждан по поводу блокировки карт и счетов в случае непредоставления документов, подтверждающих экономический смысл операций на сумму 1 тыс. рублей. В кредитных организациях заявили, что им неизвестно о такой практике. Ранее пострадавшие клиенты нескольких банков сообщили «Известиям», что финансовые институты потребовали от них объяснить свои трансакции на небольшие суммы.

Сбербанк, Тинькофф Банк и Бинбанк прокомментировали ситуацию с блокировкой карт и счетов клиентов, в случае если они не пояснят финансового смысла своих p2p-переводов (перечислений между гражданами) на сумму 1 тыс. рублей. В Сбербанке «Известиям» сообщили, что кредитной организации неизвестно о массовых блокировках карт или счетов. В пресс-службе госбанка пояснили, что в финансовом институте работает система защиты клиентов от мошенничества.

— Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением, — рассказали в официальные представители госбанка. — Если клиент подтверждает операцию, она проводится. Также банк должен выполнять и требования законодательства по противодействию отмыванию денег. Напомним, что критерии проверки финансовых операций клиентов строго закреплены в законодательстве и бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля.

В Тинькофф Банке отметили, что кредитная организация не сталкивалась с массовыми блокировками по переводам клиентов.

— Банк, предоставляя сервис переводов с карты на карту между физическими лицами, оказывает повышенное внимание безопасности платежей, и в отдельных случаях, когда возникают подозрения в попытке совершения мошеннических операций, проводит дополнительные проверки, направленные на установление легитимности перевода, — уточнили в пресс-службе Тинькофф Банка. — При таких подозрениях перевод может быть заблокирован вне зависимости от суммы на время проверки в соответствии с законодательством РФ. Как только банк убеждается в безопасности перевода, он немедленно производится.

В Бинбанке «Известиям» сообщили, что кредитная организация не вводила какие-либо дополнительные требования к клиентам, осуществляющим p2p-переводы.

— Банк действительно может обратиться к клиенту для подтверждения операции, если по ней выявлены признаки совершения без его согласия, — указали в пресс-службе банка.

Ранее пострадавшие клиенты этих кредитных организаций рассказали «Известиям», что в этом месяце им стали звонить сотрудники служб финансового мониторинга банков и требовать от них предоставить различные документы по операциям на суммы в пределах 1 тыс. рублей.

Москвичку Анастасию Бинбанк попросил предоставить письменное обоснование экономического смысла трансакций на 1 тыс. рублей, расширенную выписку со вклада, а также пояснения целей расходования денежных средств с карты. Москвича Николая Сбербанк попросил подтвердить документально перевод на карту Альфа-банка. Москвича Виталия Тинькофф Банк попросил предоставить фотографии карт, с которых на его карты была переведена 1 тыс. рублей.

По словам представителей пресс-службы ЦБ, регулятору не поступали массовые жалобы на блокировку p2p-переводов, но пострадавшим гражданам нужно обращаться в интернет-приемную Банка России.