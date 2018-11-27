Тинькофф Банк заявил об отсутствии массовых блокировок переводов клиентов

Тинькофф Банк не сталкивался с массовыми блокировками по переводам клиентов. Об этом «Известиям» во вторник, 27 ноября, заявили в пресс-службе кредитной организации.

«Банк, предоставляя сервис переводов с карты на карту между физическими лицами, оказывает повышенное внимание безопасности платежей, и в отдельных случаях, когда возникают подозрения в попытке совершения мошеннических операций, проводит дополнительные проверки, направленные на установление легитимности перевода», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что при таких подозрениях перевод может быть заблокирован вне зависимости от суммы на время проверки в соответствии с законодательством РФ.

«Как только банк убеждается в безопасности перевода, он немедленно производится», — отметили в кредитной организации.

Ранее 27 ноября «Известия» сообщили, что банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тыс. рублей. Если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать. По информации издания, с такой проблемой столкнулись клиенты Бинбанка, Тинькофф Банка и Сбербанка. При этом, по словам экспертов, таким образом финансовые организации пытаются противостоять нелегальным схемам и мошенничеству.