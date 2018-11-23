ЦБ РФ отозвал лицензии еще у двух банков

Центральный банк России 23 ноября принял решение отозвать лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ «Русский ипотечный банк» и ПАО Банк «Первомайский». Соответствующая информация по поводу первой и второй кредитной организации появилась на сайте регулятора.

В ЦБ указали, что Русский ипотечный банк был вовлечен в сомнительные транзитные операции, «не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части обязанности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также и представлению достоверной информации в уполномоченный орган», передает «Интерфакс».

Русский ипотечный банк является участником системы страхования вкладов. По данным на 1 ноября, он занимал 179-е место в банковской системе РФ.

Банк «Первомайский», по данным Центробанка, также не соблюдал законодательство в области противодействия отмыванию, финансированию терроризма в части обязанности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также представлению достоверной информации в уполномоченный орган. Кроме того, кредитная организация, как и Русский ипотечный банк, была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, передает ТАСС.

«Первомайский» является участником системы страхования вкладов. Он занимал 203-е место в банковской системе РФ.

7 ноября, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у банка «Агросоюз» и Банка инноваций и развития.

В октябре Центробанк лишил лицензии восемь кредитных организаций. Эта цифра более чем в два раза превысила показатели предыдущих месяцев. Всего с начала 2018 года разрешения на осуществление деятельности лишились порядка полусотни банков..

«Зачистка» российского банковского сектора началась в 2013 году. С рынка убирают слабые банки или же банки с сомнительной финансовой моделью. В ноябре 2017 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что процесс продлится еще год или два. По мнению экспертов Fitch, благодаря этим мерам число кредитных организаций может сократиться вдвое за четыре года.