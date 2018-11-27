Сибирские хакеры похитили 10 млн рублей у бизнесменов

Хакеры похитили 10 млн рублей, атаковав предпринимателей из Барнаула и Новосибирска. Обвиняемых в мошенничестве будут судить.

Злоумышленники незаконно получили доступ к коммерческой электронной переписке потерпевших. После этого во всех договорах хакеры подставляли платежные реквизиты своих фирм-однодневок. При этом аферисты блокировали поступление писем от реального поставщика, пишет vn.ru.

В Якутске хакеры обокрали местные банкоматы на сумму более 21 млн рублей. В городской суд поступило уголовное дело Булахова Д.Д. и Булахова И.Д. По версии следствия, участники организованной группы с помощью компьютерных программ похитили 21 749 000 рублей из банкоматов, расположенных на территории столицы Якутии.