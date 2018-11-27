Прямой эфир

Сибирские хакеры похитили 10 млн рублей у бизнесменов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хакеры похитили 10 млн рублей, атаковав предпринимателей из Барнаула и Новосибирска. Обвиняемых в мошенничестве будут судить.

Злоумышленники незаконно получили доступ к коммерческой электронной переписке потерпевших. После этого во всех договорах хакеры подставляли платежные реквизиты своих фирм-однодневок. При этом аферисты блокировали поступление писем от реального поставщика, пишет vn.ru

В Якутске хакеры обокрали местные банкоматы на сумму более 21 млн рублей. В городской суд поступило уголовное дело Булахова Д.Д. и Булахова И.Д. По версии следствия, участники организованной группы с помощью компьютерных программ похитили 21 749 000 рублей из банкоматов, расположенных на территории столицы Якутии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хакеры создали 400 клонов AliExpress в преддверии «черной пятницы»
Хакеры атаковали российские банки от имени ЦБ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017