Соревнования по боулингу среди инвалидов проведут в Томске

В Томске в рамках Декады инвалидов проведут соревнования по боулингу, в которых будут участвовать люди с ограниченными возможностями здоровья. Всего на турнир заявлено участие около 60 человек.

Он состоится 4 декабря в развлекательном комплексе «Шарики». Как уточняет РИА «Томск», мероприятие пройдет при участии региональной спортивной общественной организации «Федерация боулинга Томской области».

Декада инвалидов стартует в Томске 1 декабря и продлится десять дней. В это время в городе будут проходить ярмарки вакансий, экскурсии на предприятия, различные мастер-классы и семинары.

Ранее сообщалось об открытии в Южно-Сахалинске ресурсного центра для инвалидов. Его главная задача – упростить и сократить бюрократические процедуры при получении государственных услуг.