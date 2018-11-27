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Ресурсный центр для инвалидов открыли в Южно-Сахалинске

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В Южно-Сахалинске начал работать ресурсный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья. Его открыли в здании Сахалинского областного реабилитационного центра.

Как сказал на церемонии открытия замглавы регионального правительства Антон Зайцев, в центре создали максимально комфортные условия для инвалидов. Прежде всего это касается процедуры получения государственных услуг — ее значительно упростили. Центр предоставляет услуги пенсионного фонда, социального страхования и бюро медико-социальной экспертизы.

ИА SakhalinMedia отмечает, что новое учреждение будет работать по принципу «одного окна», избавляя людей с ограниченными возможностями от посещения многочисленных инстанций. По словам министра социальной защиты области Елены Касьяновой, если раньше срок оформления инвалидности составлял около полугода, то теперь этот период сократится в разы.

Агентство напоминает, что Сахалин вошел в пятерку регионов России, в которых открыли подобные ресурсные центры. Идея их создания принадлежит Агентству стратегических инициатив.

Ранее сообщалось о том, что в городе Сельцо Брянской области заработала специализированная площадка с каруселью для детей с ограниченными возможностями.

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