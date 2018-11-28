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Ученые рассказали о способе блокировать рак до первых симптомов

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Фото: TASS/DPA/Waltraud Grubitzsch
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Угнетение белка BRD9 способно предотвратить развитие синовиальной саркомы — злокачественной опухоли мягких тканей. К такому выводу пришли американские ученые, проведя эксперименты на мышах.

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Синовиальная саркома может появиться в любой части тела, включая простату, мозг и сердце. В начале заболевание протекает без явных симптомов, однако потом появляется в виде отека, боли в суставах и онемения, пишет Eurekalert.

«Такие саркомы содержат характерный белок SS18-SSX, который стимулирует развитие заболевания. Мы обнаружили, что BRD9 является компонентом SS18-SSX, содержащего белковые комплексы <...> в клетках саркомы. При этом интеграция BRD9 в эти комплексы имеет решающее значение для роста опухоли», –– рассказал один из авторов исследования Джерард Бриен.

Он отметил, что эксперименты на мышах показали эффективность предотвращения развития саркомы в случае подавления BRD9. Ученые полагают, что открытие можно будет использовать для разработки эффективной методики борьбы с развитием этого вида рака.

16 ноября специалисты из Калифорнийского университета назвали признак скорого появления рака.

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