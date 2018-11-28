Путин обсудил с экспертами актуальные проблемы российской науки
В Москве обсудили самые актуальные вопросы российской науки. Президент РФ Владимир Путин озвучил ряд проблем, которые присутствуют в этой сфере. Представители научного сообщества изложили свою точку зрения на происходящее.
В Москве обсудили самые актуальные вопросы российской науки. Президент РФ Владимир Путин озвучил ряд проблем, которые присутствуют в этой сфере. Представители научного сообщества изложили свою точку зрения на происходящее.