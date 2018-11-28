Россияне рассказали об ожидании перемен к лучшему в ближайшие пять лет

Треть россиян верит, что жизнь в стране с ближайшие пять лет изменится к лучшему. Такие данные приведены в исследовании холдинга «Ромир».

Еще 41% полагает, что изменений ждать не стоит.

«Более трети россиян (35%) считает, что жизнь российского общества в ближайшие пять лет изменится в лучшую сторону, причем 7% из них заявили об этом с абсолютной уверенностью. Сторонников пессимистичных взглядов на порядок меньше — 24%», –– приводит данные опроса «РИА Новости».

Согласно исследованию, чаще в позитивные изменения верят россияне в возрасте от 18 до 24 лет (40%).

«Среди россиян старше 60 лет в позитивные изменения верит лишь каждый четвертый (25%)», — отмечают в «Ромире».

Кроме того, на вопрос о том, как изменится их личная жизнь, 43% респондентов заявили об ожидании перемен в лучшую сторону. Среди молодежи позитивным настроем отметились 72%.

42% опрошенных не ждут изменений.

«Отъявленными пессимистами себя показали лишь 15% россиян», — добавляется в исследовании.

Общероссийское исследование проводилось в октябре 2018 года. В нем приняли участие 1,5 тыс. лиц старше 18 лет из всех типов населенных пунктов и всех федеральных округов РФ.

27 ноября сообщалось, что россияне высказались о своем отношении к эмиграции из страны.