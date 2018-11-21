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Россияне рассказали о своем отношении к соотечественникам за рубежом

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Фото: ТАСС/Zuma/Stephen Lock
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Около 11% россиян предпочитают не общаться со своими согражданами во время поездок в другие страны, радуются встрече и начинают беседу 18%, еще 13% просто улыбаются, но не заводят разговора. Об этом говорится в исследовании международного туристического портала Momondo.

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Почти половина жителей России нейтрально относятся к соотечественникам во время отдыха и беседуют с ними, только если те сами проявляют инициативу, отмечает «РИА Новости».

Готовность общаться почти не зависит от пола — в 18% случаев инициатором беседы становятся мужчины, в 17% — женщины. Однако имеет значение возраст. Чаще идет на контакт старшее поколение, от 56 до 65 лет (22%), а молодежь (18–22 года) старается избегать общения.

Первенство по желанию общаться досталось туристам из Индии. 43% из них сами инициируют разговор с соотечественниками, реже всего готовы это делать жители Финляндии (9%).

Каждый десятый китаец признался, что предпочтет перейти на другой язык, лишь бы с ним не начали разговаривать на китайском за границей.

Ранее в ноябре эксперты назвали главные страхи туристов во время отпуска. Оказалось, большинство боится потерять ребенка.

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