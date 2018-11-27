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Опрос показал отношение россиян к эмиграции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Порядка 88% россиян не хотели бы уезжать из страны, готовы эмигрировать только 12%. Такие данные приводятся в исследовании холдинга «Ромир».

В возрастной группе от 18 до 24 лет возможность уехать из России не исключают 27%. При этом доля респондентов, желающих сменить страну проживания, уменьшается пропорционально возрасту.

«Так, среди россиян старше 45 лет допускают идею эмиграции уже не более 10%», — приводит выдержку из исследования «РИА Новости».

Также участникам опроса задали вопрос: где бы они предпочли, чтобы жили их дети. Большинство (83%) выбрали Россию. При этом в 2000 году на аналогичный вопрос РФ выбрали только 51% опрошенных, к 2015 году показатель вырос до 61%.

Опрос проводился в октябре этого года среди 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех типов населенных пунктов и всех федеральных округов страны.

24 ноября россияне рассказали, какая зарплата им нужна для счастья. Самые высокие запросы оказались у жителей Владивостока, которым для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, нужно 208 тыс. рублей в месяц.

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