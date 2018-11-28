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Sony Pictures снимет фильм про Женщину-паука

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Фото: TASS/PA Images/David Cheskin
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Во вселенной Спайдермена (Человека-паука) появится новая героиня Спайдервумен. Над созданием фильма о Женщине-пауке, наделенной суперспособностями, начала работать кинокомпания Sony Pictures, пишет портал Deadline.

Автором сценария станет Бек Смит, а исполнительным продюсером — Эми Паскаль.

Фильм расскажет о приключениях Гвен Стейси, она же Гвен-паук. Этот персонаж также появится в анимационном фильме «Человек-паук: Через вселенные», выход которого запланирован на 27 декабря 2018 года.

18 ноября сообщалось, что в новых «Пиратах Карибского моря» Джонни Деппа заменят женщиной.

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