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Михалков рассказал о плохих фильмах в своей карьере

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский актер и режиссер Никита Михалков прокомментировал качество своих фильмов в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, опубликованном во вторник, 27 ноября, на YouTube.

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На вопрос Дудя о том, снимал ли он когда-нибудь плохие фильмы, режиссер ответил, что «наверное, снимал», но сам их таковыми не считает.

«Есть люди, которые считают это г***ом, и я с ними не спорю», — сказал он.

В частности, Михалкова спросили о критике картины «Утомленные солнцем-2: Предстояние», вышедшей на экраны в 2010 году. Режиссер отметил, что считает фильм «великой картиной», которую не могут понять только те, кто ничего «не знает про историю войны».

В свое время «Утомленные солнцем» принесли Михалкову «Оскар», продолжение картины «Утомленные солнцем-2: Предстояние» провалилось в прокате. В 2016 году Михалков заявил, что этот фильм опередил свое время на несколько лет и заслуживает повторного проката.

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