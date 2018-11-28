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Акция в поддержку русских школ Латвии прошла у стен Европарламента в Брюсселе

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Фото: ТАСС/Алексей Витвицкий
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Акция в поддержку русских школ Латвии прошла у стен Европарламента на площади Люксембург в Брюсселе во вторник, 27 ноября. Об этом рассказал ее организатор, европарламентарий Мирослав Митрофанов.

«Мы хотели послать ясный сигнал властям Латвии, всем нашим противникам и сторонникам, что намерены продолжать борьбу в защиту русского образования, в защиту школ национальных меньшинств Латвии», — цитирует его «РИА Новости».

Среди менее 2 млн жителей республики 40% — русскоязычные. Латышский считается государственным языком, а русский имеет статус иностранного.

22 марта сейм Латвии принял поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный переход школ к обучению на латышском языке в период с 2019 по 2020 учебный год.

22 ноября по меньшей мере 70 жителей столицы Латвии вышли на акцию протеста против закрытия русских школ в республике.

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