Акция в поддержку русских школ Латвии прошла у стен Европарламента в Брюсселе

Акция в поддержку русских школ Латвии прошла у стен Европарламента на площади Люксембург в Брюсселе во вторник, 27 ноября. Об этом рассказал ее организатор, европарламентарий Мирослав Митрофанов.

«Мы хотели послать ясный сигнал властям Латвии, всем нашим противникам и сторонникам, что намерены продолжать борьбу в защиту русского образования, в защиту школ национальных меньшинств Латвии», — цитирует его «РИА Новости».

Среди менее 2 млн жителей республики 40% — русскоязычные. Латышский считается государственным языком, а русский имеет статус иностранного.

22 марта сейм Латвии принял поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный переход школ к обучению на латышском языке в период с 2019 по 2020 учебный год.

22 ноября по меньшей мере 70 жителей столицы Латвии вышли на акцию протеста против закрытия русских школ в республике.