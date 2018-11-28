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Салат оливье в 2018 году подорожал на 4%

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Главный новогодний салат подорожал за 12 месяцев на 4%, его средняя стоимость на семью в четыре человека составит 325,3 рубля.

Об этом говорится в статье «Известий», при подготовке которой использовались данные о потребительских ценах за октябрь и возможная инфляция.

Для определения индекса оливье Росстат обычно использует следующий рецепт французского салата: консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).

Отмечается, что все ингредиенты салата, кроме картофеля, выросли в цене.

При этом цена на салат оливье росла быстрее инфляции, поскольку индекс потребительских цен вырос на 2,9%.

Эксперты также уверены, что к новому году подорожает и селедка под шубой: несмотря на снижение цены на саму сельдь, овощи ждет сезонный рост.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Инфляцию покрошили в салат: оливье в 2018 году подорожал на 4%

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