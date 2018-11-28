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Европа сделает аналог SWIFT вместе с Россией

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Фото: Global Look Press/Ahmad Halabisaz/Xinhua
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Россия участвует в разработке европейского аналога SWIFT. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Еврокомиссии.

В создании нового механизма принимают и другие участники «ядерной сделки» — КНР, Великобритания, Франция и Германия.

Цель платформы — наладить легальный денежный оборот с иранскими компаниями, которые находятся под американскими санкциями. Платежная система SWIFT приостановила доступ банков Ирана к своим каналам связи 5 ноября.

С запуском аналога системы экономическое сотрудничество с Тегераном продолжится в нефтегазовом и финансовом секторах, торговле, инвестициях и транспорте.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Обогащение Ираном: Европа сделает аналог SWIFT вместе с Россией

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