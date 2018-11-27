Названы самые популярные города для путешествий на Новый год

Санкт-Петербург стал самым популярным направлением для путешествий в новогодние праздники. Об этом свидетельствует исследование онлайн-площадки для аренды жилья по всему миру Airbnb.

Эксперты проанализировали предпочтения россиян за год и определили мировые туристические тренды на будущий год.

На втором месте оказалась Москва. Правда, в российской столице хотят побывать на 42% меньше путешественников, чем в Петербурге.

Замкнул тройку популярных направлений на Новый год самый жаркий курорт Таиланда — Пхукет.

Также в список попали Тбилиси и Бали.

Ранее в ноябре российские туристы назвали самые раздражающие качества попутчиков в поездках.