Названы самые популярные города для путешествий на Новый год
Санкт-Петербург стал самым популярным направлением для путешествий в новогодние праздники. Об этом свидетельствует исследование онлайн-площадки для аренды жилья по всему миру Airbnb.
Эксперты проанализировали предпочтения россиян за год и определили мировые туристические тренды на будущий год.
На втором месте оказалась Москва. Правда, в российской столице хотят побывать на 42% меньше путешественников, чем в Петербурге.
Замкнул тройку популярных направлений на Новый год самый жаркий курорт Таиланда — Пхукет.
Также в список попали Тбилиси и Бали.
Ранее в ноябре российские туристы назвали самые раздражающие качества попутчиков в поездках.