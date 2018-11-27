Турист пролетел на дельтаплане в Швейцарии, держась за него одной рукой

Американец Крис Гурски хотел полетать на дельтаплане в Швейцарских Альпах. Первое в жизни Криса воздушное приключение чуть не стало последним. Пилот забыл пристегнуть туриста к дельтаплану страховочными ремнями. Пришлось спускаться в долину с высоты 1200 м, повиснув на одной руке. Командир воздушного судна тоже мог подруливать только правой. К счастью, дельтаплан удалось относительно быстро посадить на землю.

У туриста перелом правого запястья и надрыв левого бицепса. Но тягу к небу Гурски не потерял: первый полет не удался — выйдет второй.