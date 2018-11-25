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Власти Дубая оплатили счет за лечение умершей российской туристки

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Фото: TASS/Анатолий Струнин
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Правитель эмирата Дубай, шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оказал помощь родным погибшей на отдыхе россиянки Натальи Поповой, сообщили в пресс-службе правительства Тамбовской области.

«Он взял на себя не только оплату счетов из госпиталя, но и профинансировал транспортировку тела туристки на родину, авиабилеты членам семьи и прочие сопутствующие расходы», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что губернатор региона поблагодарил правителя Дубая и генконсула России в Дубае и Северных Эмиратах Олега Фомина за отзывчивость и оказанную помощь. 

57-летняя женщина почувствовала себя плохо, находясь на отдыхе в Дубае. Медики диагностировали у нее разрыв аорты и провели операцию. Однако спасти Попову не удалось — после операции у нее отказали почки.

Несмотря на гибель пациентки, клиника выставила ее родным счет на 15 млн руб.

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