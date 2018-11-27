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Российская модель обвинила мужа в жестоком избиении

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Фото: instagram.com/Kira Fox (@kira_dice)
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Российская модель Кира Фокс, которая появлялась на обложках журналов SNC и Grazia, стала жертвой домашнего насилия. Об этом сама девушка рассказала в Facebook и прикрепила снимки своего лица в синяках.

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По ее словам, инцидент произошел 30 июня 2018 года, но она решилась о нем рассказать только сейчас. 

«Меня избил мой собственный мужчина Игорь Черкасский, который клялся защищать меня и оберегать. Избил перед серьезным контрактом в Китай (за два дня до контракта) настолько жестоко, что у меня две недели сходили побои с лица, а от порезов на ногах до сих пор остались шрамы», — написала модель. 

Как пояснила Фокс, она долго молчала, поскольку боялась штрафа от китайского агентства за срыв контракта, а Черкасский заверял, что «всё будет прекрасно».

Девушка также утверждает, что ее муж зависим от алкоголя и избивал ее «целенаправленно». Кроме того, она обвинила мужчину в попытке изнасилования. Фокс добавила, что в тот день она оказалась в одной из московских больниц благодаря соседям, которые обратили внимание на шум в квартире и вызвали полицию.

Сейчас модель пытается привлечь супруга к ответственности. Сам мужчина, по ее словам, отрицает свою причастность к произошедшему. 

Ранее в ООН сообщили, что за 2017 год в мире было убито около 87 тыс. женщин, причем 50 тыс. оказались жертвами домашнего насилия. Хуже всего ситуация с домашним насилием обстоит в Азии, на втором месте среди неблагополучных регионов находится Африка.

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