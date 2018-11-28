Игра до ошибки: Карлсен рискует потерять шахматную корону

В Лондоне завершилась последняя, 12-я классическая партия матча за шахматную корону между норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруана. Действующий чемпион мира находился в более выгодной позиции, но неожиданно предложил сопернику ничью, шокировав зрителей партии по всему миру. Теперь судьба титула будет решена на тай-брейке, где участники сыграют партии с укороченным контролем. Затем, при необходимости, блиц и так называемый армагеддон — мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

В прошлом матче на первенство мира у каждого из соперников — Магнуса Карлсена и Сергея Карякина — набралось хотя бы по одной победе в «классике», а теперь — сплошь ничьи. Карлсен и Каруана ранее уже преодолели рекордную отметку по количеству стартовых ничьих, установленную в 1995 году в противостоянии россиянина Гарри Каспарова и индийца Вишванатана Ананда. Тогда шахматистам удалось разрушить изначальный паритет только в девятой партии.

— Матч не разочаровал, а расстроило количество ничьих, — отметил «Известиям» чемпион Европы, 14-й номер рейтинга ФИДЕ Ян Непомнящий. — Во многих партиях чувствовалась какая-то недосказанность. У кого-то из соперников был перевес, но они его неожиданно упускали и соглашались на ничью. Особенно было странно, как в последней партии свое преимущество не реализовал Карлсен, который обычно идет до конца и выигрывает в такие моменты. Выделю шестую партию, когда Магнусу пришлось спасаться практически до фигуры. У Фабиано был этюдный выигрыш, развернулась полномасштабная борьба, но довести дело до победы ему не удалось каким-то чудом.

Тай-брейк состоится сегодня, 28 ноября. Для начала шахматисты играют четыре партии в быстрые шахматы. Каждый гроссмейстер получает 25 минут на партию и десять секунд добавления на ход. То есть каждая партия будет продолжаться минимум час. Перерывы между партиями будут примерно десять минут.

Если счет будет 2–2, то соперники играют две партии в блиц, но в достаточно мягкий и медленный. Они получают по пять минут на партию каждый и три секунды добавления на ход. Если счет будет 1–1 в этих блицпартиях, то зрителей ждет еще две партии. И так пять раз, то есть пять мини-матчей по две партии.

Чрезвычайно трудно представить, что они смогут все пять раз сыграть со счетом 1–1, хотя один раз в истории такое было. Тогда состоится партия смерти. Такой концентрации нервных переживаний, как в армагеддоне, нет вообще нигде. Шахматисты играют блицпартию. Пять минут получают белые на партию, четыре минуты получают черные. Ничья в пользу черных. Секунды не добавляются до 60-го хода. Потом появляются по 3 секунды на ход.

— Безусловно, Магнус будет фаворитом на тай-брейке, — сказал «Известиям» чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин. — Если брать классический рейтинг, то показатели норвежца и американца практически одинаковые, но в рейтинге по быстрым шахматам и блицу между ними пропасть. Статистика полностью говорит в пользу Карлсена. К тому же у него гораздо больше опыта. Не забывайте, что для Фабиано это первый матч за звание чемпиона мира, и чувствовалось, что в концовке он сильно нервничал. С другой стороны, тай-брейк может быть довольно непредсказуемым. В отдельно взятый день может произойти всё что угодно. Магнус может проснуться с тяжелой головой, почувствовать какое-то недомогание и упустить победу.

Схожего мнения придерживается и Ян Непомнящий.

— Карлсен и по результатам, и по рейтингу в быстрых шахматах и блицу имеет колоссальное преимущество над Каруана, — пояснил российский гроссмейстер. — Но не стоит забывать, что у тай-брейка есть своя специфика. Это не просто турнир по быстрым шахматам, а игра до ошибки. Поэтому Карлсен вполне может ошибиться первым и отдать своему сопернику преимущество. К тому же последние несколько партий задали странный фон, когда норвежец имел выигранные позиции. Поэтому я не знаю, в каком психологическом состоянии находится чемпион мира и хватит ли у него нервов на концовку. В любом случае я практически уверен, что на тай-брейке не будет игры в одни ворота.

Магнус Карлсен удерживает шахматную корону с 2013 года, после того как отобрал ее у индийца Вишванатана Ананда.

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