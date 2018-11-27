Оперный певец порвал рот во время спектакля в Екатеринбурге

Оперный певец Ильгам Валиев порвал рот во время спектакля «Кармен» в Екатеринбурге. Как рассказал тенор, это произошло во время сцены поединка его героя, солдата Хосе, с тореадором.

«Спектакль «Кармен» в Екатеринбурге один из моих самых любимых. Все драки и трюки нам ставил профессиональный каскадер и мастер по рукопашному бою. И всё было доведено до автоматизма», — написал Валиев в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что раньше ничего подобного не случалось, однако на этот раз он получил серьезную травму — были повреждены верхняя и нижняя губы. Несмотря на это, артист доработал до конца спектакля, после чего был доставлен в травмпункт, где ему зашили раны.

«Всё будет хорошо, просто придется две недели не петь», — добавил он и поблагодарил поклонников за поддержку.

9 ноября солист украинской рок-группы «Фиолет» Сергей Мартынюк провалился под сцену во время концерта в Луцке.