Украинский музыкант провалился под сцену во время концерта

Солист украинской рок-группы «Фиолет» Сергей Мартынюк провалился под сцену во время концерта в Луцке 9 ноября, сообщает портал «Главред».

Во время исполнения одной из своих песен мужчина танцевал на сцене, но, приблизившись к зрителям, он внезапно провалился под пол.

На записи видно, что доски, из которых сделан пол сцены, не выдержали прыжка Мартынюка. Певцу помогли выбраться из ямы, после чего он продолжил выступление.

20 августа сообщалось, что американский рок-певец Мэрилин Мэнсон упал в обморок на концерте во время исполнения кавер-версии хита Sweet Dreams (Are Made of This) британской группы Eurythmics. Певец почувствовал недомогание и попытался опереться на сценический монитор, но это не помогло, и он потерял сознание.