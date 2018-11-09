Украинский певец Monatik нашел способ выступить в России

Украинский певец Monatik, которого власти Украины не пускают с концертами в Россию, нашел способ выступить для своих российских поклонников.

Так, при использования геотега «Москва» на русскоязычной площадке «Яндекс. Афиша» в выдаче результатов можно обнаружить его шоу в некоем месте «М1» 23 ноября.

При клике на предложение купить билеты на выступление музыканта, заказчика переносят на сайт казино в Витебской области (Белоруссия). Из Москвы туда организованы бесплатные трансферы на автобусах.

Как отмечает издание Super, формально к певцу на Украине вопросов быть не может, поскольку будет выступать не на территории России. Концертные директора Monatika надеются, что нестандартный маркетинговый ход откроет ему возможность давать концерты для российской публики.

В 2017 году Monatik отменил выступления в России из-за запрета украинских властей.