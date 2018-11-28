Только не у дачи: Подмосковье борется за право решать земельный вопрос

Один из старейших городов Подмосковья может потерять свой статус. По итогам публичных слушаний, которые должны пройти 28 ноября, в создаваемый властями Одинцовский городской округ планируют включить Звенигород и его окрестности. Из плюсов, транслируемых чиновниками подмосковного правительства, — сокращение аппарата на местах. Из минусов, о которых говорят звенигородцы, — потеря прямого управления территориальными образованиями и контроля за распределением земельных участков. А это, по их мнению, может привести к уничтожению природных ландшафтов девелоперами.

Интересно, что схожая ситуация сегодня складывается и в ряде других уголков Московской области. «Известия» пообщались с подмосковными чиновниками, депутатами, активистами и местными жителями, чтобы разобраться, почему одни выступают за укрупнение районов, а другие — категорически против.

Решать будут другие

В ближайшее время Одинцово будет переведено в статус городского округа, сейчас это — центр Одинцовского муниципального района Московской области. В рамках административной реформы Звенигород предполагается лишить «независимости» и присоединить именно к Одинцову. Многие местные жители настроены по отношению к нововведениям негативно, так как не сомневаются — в краткосрочной перспективе там неизбежно начнется массовая застройка. За примерами далеко ходить не надо.

Объединение городских и сельских поселений Подмосковья в городские округа плохо скажется на уровне жизни населения, считает глава Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов.

дачи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Аргументы против звучат весомо. Это и недоступность власти в силу ее географической удаленности, и ликвидация местных бюджетов, распределяемых на нужды конкретных поселений, отсутствие местных льгот, а главное — полная ликвидация местного самоуправления на низовом уровне, то есть возможности избирать главу и депутатов и как-то влиять на развитие и жизнь своей территории. Ну и, конечно, настоящий кошмар для местных жителей — это ускоренная застройка последних полей, лесов и заповедных территорий. При объединении в единый городской округ автоматически ликвидируются местные градостроительные нормативы и генеральные планы, а все свободные территории становятся пригодными для многоэтажной застройки, — рассказал «Известиям» Евгений Соседов.

В соответствии с постановлением подмосковного правительства от 17.08.2015 №713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», для сельских населенных пунктов установлена малоэтажная застройка. При этом максимально допустимо строительство трехэтажных зданий. Но при переходе в подчинение городского округа ситуация может измениться в пользу многоквартирных ЖК.

Большинство жителей, что неудивительно, не хотят видеть рядом «небоскребы». Звенигородцы неоднократно обращались к властям, пытались повлиять на решение всеми доступными по закону средствами.

— Инициатива объединения Звенигорода, других городов и сельских поселений вокруг города Одинцово противоречит законодательству и самой идее о местном самоуправлении. Нас цинично хотят лишить возможности самим влиять на судьбу города. В случае положительного решения жители города будут оторваны от политиков, заседающих в Одинцове, которые будут принимать все решения за нас, — заявили инициативные горожане в открытом обращении активистов, которое было опубликовано на сайте Российской общественной инициативы.

Прощелкали

Звенигородцам есть отчего тревожиться — на северо-востоке области в минувшую субботу уже «прицепили» к нужному муниципальному образованию три поселения. 24 ноября были проведены публичные слушания по присоединению поселка городского типа Загорянский (к нему относятся еще два дачных поселка) к Щелковскому городскому округу. Жители тоже хотели сохранить за местным советом депутатов возможность влиять на решения о застройке, однако им этого сделать не удалось. Представлять их интересы в Щелкове будут не 12 депутатов, а всего два. О каком-либо реальном влиянии на распределение земель говорить трудно.

Активист Алексей Хромов рассказал «Известиям», что несмотря на все усилия неравнодушных жителей Загорянского и дачных поселков, им так и не удается достучаться до властей.

дачи Национальный парк «Лосиный остров» Фото: РИА Новости/Юрий Кавер

— Застройка ведется по границам национального парка «Лосиный остров», хотя это вообще охранная территория. На публичных слушаниях наше мнение не было услышано. Создается ощущение, что такие поселки, как Загорянский, собираются просто ликвидировать. На нашей стороне был и закон, и права, но решение смогли протащить и буквально наступить на нас, на наше общее мнение, — сказал он.

Жители Загорянского уверены, что его включение в городской округ приведет к многоэтажной городской застройке. Однако Госэкоэкспертиза 1991 года по вопросу сохранения Лосиного острова категорически не допускает слияния городов Королев и Щелково и требует обязательного сохранения дачных поселков Болшево, Валентиновка и Загорянский.

Мотивы укрупнения

Чиновники уверены, что административная реформа, напротив, принесет пользу для развития региона. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая в Мособлдуме, заявлял, что только за прошлый год удалось сэкономить 1,7 млрд рублей с помощью подобных реформ, так как вместе с укрупнением районов был сокращен штат чиновников.

Председатель межрегионального движения «Гражданский Комитет России» Артур Шлыков считает, что подобные реформы в будущем обязательно помогут решить проблемы мелких поселков.

— Наша общественная деятельность непосредственно в Московской области, если брать несколько крупных муниципальных образований, показывает, что быстрее и качественнее удается решить те или иные острые проблемы, волнующие жителей, именно напрямую взаимодействуя с министерствами и ведомствами правительства Московской области, — подчеркнул он.

дачи Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова Фото: ТАСС/Андрей Жабин

«Известия» обратились к вице-губернатору Московской области Наталье Виртуозовой с просьбой прокомментировать конфликты в Одинцовском и Щелковском районах. Однако, сославшись на череду длительных совещаний, она не смогла оперативно ответить на наши вопросы.

Беспокойство жителей Звенигорода и дачных поселков в Щелковском районе и опасения по поводу скорого появления у их домов строительной техники вполне обоснованны.

— Загорянский — весьма урбанизированная локация, входящая в конгломерат земель от Щелково до МКАД. Средняя цена земли здесь составляет около 150 тыс. рублей за сотку, имеющиеся проекты представлены в основном эконом- и комфорт-классом. Звенигород — еще более привлекательная локация с точки зрения инвестиций: там красивая природа, чистая Москва-река, не так много застройки, недалеко проходит Рублевское шоссе. Звенигород расположен в отдалении от крупных трасс, отличается хорошей экологией, поэтому место считается элитным, хотя и находится далеко от Москвы. Средняя стоимость сотки земли здесь равна 300 тыс. рублей, — пояснил руководитель аналитического центра «ИНКОМ-недвижимость» Дмитрий Таганов «Известиям».

Местные жители 28 ноября готовятся выступить против объединения Звенигорода с Одинцовским районом. Результаты публичных слушаний будет рассматривать Мособлдума.