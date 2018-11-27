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СК возбудил уголовное дело после отравления семьи угарным газом под Саратовом

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Уголовное дело возбуждено после гибели семьи из пяти человек, в том числе трех детей, от отравления угарным газом в селе Саратовской области. Об этом 27 ноября информирует СУ СКР по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — указано в сообщении на сайте ведомства.

По словам следователей, днем 26 ноября фельдшер одного из медучреждений Красноармейского района прибыла на патронаж в семью, проживающую в частном доме в селе Гвардейское, однако на ее стук никто не отреагировал. Тогда женщина вошла в открытую дверь и обнаружила в доме тела троих детей 2011, 2016 и 2018 годов рождения, а также их родителей 1987 и 1985 годов рождения.

По предварительной версии, все члены семьи отравились угарным газом.

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