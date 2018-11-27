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На Украине произошла путаница с указом о военном положении

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Издание «Правительственный курьер» опубликовало указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения с неверными датой и временем. В кабмине пообещали наказать виновных, а исправленный документ обнародовать в ближайшее время.

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В опубликованном газетой указе говорилось, что с 14:00 понедельника, 26 ноября, в ряде регионов начал действовать 60-дневный режим. Однако это был первоначальный вариант предложенного Верховной раде документа, который Порошенко пересмотрел в тот же день, после чего парламентариям был направлен обновленный указ о введении военного положения сроком на 30 дней. В своем телеобращении глава государства уточнил, что действовать режим начнет с 9:00 среды, 28 ноября 2018 года, пишет «Интерфакс».

Оказалось, что одобренный и финальный текст документа все еще прорабатывается в юридическом управлении. Как рассказала глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, указ будет напечатан только в среду газете «Голос Украины».

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. Украинские суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей.

В настоящее время суда и украинские военные задержаны, пострадавшим оказана медицинская помощь. Позднее ФСБ опубликовала хронологию событий в Керченском проливе и видео допроса задержанных, среди которых оказались и сотрудники службы безопасности Украины (СБУ). Все моряки были доставлены в Симферополь, где им изберут меру пресечения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы» России.

На фоне этого инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в стране с 28 ноября. Режим будет действовать в некоторых регионах страны.

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