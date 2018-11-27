Запросившего убежища россиянина по ошибке депортировали из Германии
Из Германии по ошибке депортировали гражданина России, запросившего там убежища. Об этом во вторник, 27 ноября, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев в 2017 году отклонило заявку 27-летнего россиянина и его матери на получение статуса беженца в стране. Их обязали покинуть жилье в городе Биденкопф в федеральной земле Гессен.
По данным издания, административный суд города Гисен признал депортацию незаконной: ведомство допустило ошибку в процессе обработки заявления, а россиянин не мог вовремя обжаловать решение, потому что вовсе не получил уведомления.
19 октября сообщалось, что Германия планирует включить 14 государств, включая Украину и Белоруссию, в так называемый список безопасных стран происхождения. Мигрантов из этих стран будет проще высылать из ФРГ, если им откажут в предоставлении убежища. Государства могут быть объявлены безопасными, если в них отсутствует угроза вооруженного конфликта, бесчеловечного обращения или пыток.