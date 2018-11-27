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Запросившего убежища россиянина по ошибке депортировали из Германии

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Из Германии по ошибке депортировали гражданина России, запросившего там убежища. Об этом во вторник, 27 ноября, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев в 2017 году отклонило заявку 27-летнего россиянина и его матери на получение статуса беженца в стране. Их обязали покинуть жилье в городе Биденкопф в федеральной земле Гессен.

По данным издания, административный суд города Гисен признал депортацию незаконной: ведомство допустило ошибку в процессе обработки заявления, а россиянин не мог вовремя обжаловать решение, потому что вовсе не получил уведомления.

19 октября сообщалось, что Германия планирует включить 14 государств, включая Украину и Белоруссию, в так называемый список безопасных стран происхождения. Мигрантов из этих стран будет проще высылать из ФРГ, если им откажут в предоставлении убежища. Государства могут быть объявлены безопасными, если в них отсутствует угроза вооруженного конфликта, бесчеловечного обращения или пыток.

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