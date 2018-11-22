В Германии медбрат извинился перед родственниками сотни убитых им людей

Бывший медбрат Нильс Хегель, сознавшийся в убийстве более 100 пациентов в двух больницах Германии, извинился в суде перед близкими погибших.

«Если был бы какой-либо способ помочь, я бы использовал его, поверьте. Тем временем я намерен дать ответ всем членам семей. Мне очень жаль», — цитирует его слова ABC News 22 ноября.

Хегель заявил, что почти не помнит лиц своих жертв, поскольку во время манипуляций с лекарствами он наблюдал за мониторами и медтехникой. Также он признал, что раньше не чувствовал своей вины за убийства, произошедшие более 10 лет назад.

Судебный процесс проходит в городе Ольденбург в Германии. Хегель, который уже отбывает пожизненное заключение и провел в тюрьме около 10 лет, признал свою вину.

По версии следствия, мужчина давал своим жертвам смертельные дозы лекарств, чтобы затем попытаться реанимировать пациентов и похвастаться перед коллегами навыками в спасении людей. Чаще всего его попытки заканчивались неудачей. С 2000 по 2005 год по крайней мере 36 пациентов скончались в больнице Ольденбурга, и еще около 64 — в клинике в близлежащем Дельменхорсте.

Хегеля задержали в 2005 году, когда на его преступные действия обратил внимание один из коллег, сообщает The Express Tribune. Тогда пациент выжил после инъекции, а медбрата посадили на 7,5 года за покушение на убийство. После задержания Хегеля власти эксгумировали 103 тела пациентов, погибших в его рабочие часы, и нашли в них следы лекарства. Следователи считают, что окончательное число жертв может превысить 200 человек.