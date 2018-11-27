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Британская полиция предупредила о партии некачественного кокаина

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Фото: Global Look Press/Gustavo Valiente/ZUMAPRESS
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Британская полиция предупредила о партии крайне опасного кокаина после того, как молодой человек скончался на вечеринке в честь дня рождения в графстве Эссекс (юго-восток Англии). Об этом стало известно во вторник, 27 ноября.

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«Наркотики [находящиеся в обороте] представляют прямую угрозу безопасности тех, кто их купил и использует», — говорится в обращении полиции графства.

В больницу также доставили 20-летнюю девушку и 22-летнего молодого человека, сообщает The Independent. Они почувствовали недомогание во время вечеринки. Девушка согласилась сотрудничать со следствием.

Полиция задержала троих подозреваемых. Позже двоих отпустили, третий остается под следствием по подозрению в распространении наркотических веществ.

«Если вы принимали наркотики и внезапно плохо себя почувствовали, пожалуйста, обратитесь за медицинской помощью», — заявил представитель местного отдела уголовных расследований Кев Хьюз. Он также призвал граждан, употреблявших наркотические вещества, помочь следствию найти людей, распространивших опасную партию.

26 ноября итальянские полицейские в южной области Апулия задержали больше 40 человек, подозреваемых в торговле наркотиками. Помимо этого, подозреваемым инкриминируют незаконное хранение оружия и вымогательство.

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