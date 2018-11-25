Россиянка получила 18 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков во Вьетнаме

Суд вьетнамского города Хошимин приговорил гражданку России Галину Николаенко к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Как сообщает «Газета.ру», полиция задержала 26-летнюю девушку в январе 2018 года. Отмечается, что она получила в отделении почты посылку из Германии, в которой содержалось около 700 гр экстази.

Россиянка заявила, что «была введена в заблуждение и обманута». Посылка была отправлена на имя человека по имени Николай, который попросил Николаенко забрать коробку с почты и оставить возле мусорной корзины у ресторана.

Девушка сообщила, что познакомилась с ним в ресторане в декабре 2017 года, когда находилась во Вьетнаме в качестве туриста.

4 мая суд Хошимина приговорил россиянку Марию Дапирку к пожизненному заключению за ввоз кокаина. Девушку задержали в аэропорту в 2014 году. Она летела с пересадкой из Бразилии. Во вмонтированном в ее чемодан тайнике обнаружили 2,7 кг кокаина.

За контрабанду более 100 г тяжелых наркотиков, к которым во Вьетнаме относят кокаин и героин, предусмотрена смертная казнь. Дапирка заявила, что не знала о наркотиках, а чемодан ей подарил друг, с которым она познакомилась в Таиланде.

По версии семьи девушки, друг — нигерийский наркоторговец. Он неоднократно обманывал девушек таким образом, вступая с ними в близкие отношения.