Больше 40 человек задержано в Италии по подозрению в наркоторговле

Итальянские полицейские в южной области Апулия задержали больше 40 человек, подозреваемых в торговле наркотиками. Об этом сообщает телеканал TGcom24.

Отмечается, что всего правоохранители задержали 42 подозреваемых в причастности к деятельности преступной организации, занимающейся оборотом наркотиков. 30 человек из них заключены под стражу, еще 11 помещены под домашний арест. Известно, что задержанные занимались организацией поставок наркотиков из Албании, пишет сайт kp.ru.

Как сообщает агентство ANSA, помимо этого, подозреваемым инкриминируют незаконное хранение оружия и вымогательство.

25 ноября сообщалось, что россиянку приговорили к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков во Вьетнаме.