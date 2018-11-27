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Дорожка из конфет привела полицию к грабителям в Приамурье

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В Амурской области грабителей нашли по дорожке из конфет, которую они оставили после себя. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает Амурская служба новостей, два жителя села Черняева Магдагачинского района обвиняются в краже из отделения связи. В полицию поступило сообщение о том, что на входной двери отделения сорваны замки.

Воры ночью проникли в помещение и похитили оттуда продукты питания и почтовые отправления. Ущерб от их действий оценили в 12 тыс. рублей.

Полицейские заподозрили в случившемся двух неработающих жителей села. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности. Часть похищенного обнаружили в его гараже. По пути туда воры рассыпали конфеты.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутске владелице автомобиля удалось при помощи ножниц отбиться от вооруженного грабителя.

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