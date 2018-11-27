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Жительница Иркутска ножницами отбилась от вооруженного грабителя

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Автовладелица в Иркутске сумела с помощью ножниц отбиться от вооруженного грабителя. Преступника задержали, теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области, мужчина стал требовать у женщины, сидящей за рулем автомобиля, деньги. При этом он угрожал ей предметом, похожим на пистолет. Получив отказ, мужчина ударил женщину через открытое окно и получил отпор ножницами. Отбившись от грабителя, женщина уехала.

Правоохранительные органы, прибывшие на место происшествия, оперативно установили личность преступника и его местонахождение. Во время его задержания оперативнику пришлось стрелять в воздух.

Позже преступника задержали. Им оказался 23-летний молодой человек, ранее уже попадавший в поле зрения сыщиков. У него нашли оружие со сбитыми номерами.

В середине ноября в Минеральных Водах продавщице удалось отбиться от вооруженных грабителей при помощи швабры. Ее наградили за мужество и отвагу.

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