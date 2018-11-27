На трассе М-11 задержали грабителя с ружьем

На трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург задержали мужчину, который пытался ограбить пункт оплаты проезда. Об этом 27 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяну Петрову.

По ее словам, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в офис по обслуживанию клиентов на трассе М-11 и угрожая оружием, потребовал вернуть 625 рублей, которые повторно списались у него за проезд по платной дороге.

Злоумышленник попытался скрыться, когда ему вернули деньги, но при выходе из офиса его задержали правоохранители. Во время досмотра у мужчины изъяли помповое оружие и 37 патронов к нему. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

24 ноября сообщалось, что в Свердловской области школьник застрелил своего сверстника. Уточняется, что это произошло в ходе ссоры.