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Визит-центр появится у заповедников Оренбуржья

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Фото: ria56.ru
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В Оренбургской области планируют создать мультимедийный центр для особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщает пресс-служба Росзаповедцентра со ссылкой на директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Алексея Титовского.

В ходе рабочей поездки Титовский посетил заповедник «Оренбургский», а также национальный парк «Башкирия» и заповедник «Шульган-Таш». Он осмотрел природные территории, познакомился с инфраструктурой, планами и актуальными для развития территорий вопросами. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

По словам главы департамента, заповедникам Оренбургской области не хватает современного мультимедийного визит-центра, который бы располагался в Оренбурге. Уже есть инвестор, который будет принимать активное участие в строительстве.

Ориентировочно центр появится к сентябрю 2019 года. Предполагается, что в нем будут размещены музей, научная библиотека и административные помещения. Не исключается, что в визит-центре будут представлены не только заповедные территории Оренбуржья, но и соседних регионов.

Титовский также отметил, что для осуществления проекта будут приложены все усилия.

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