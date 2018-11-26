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Оренбуржье включат в глобальный турмаршрут «Единый Урал»

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Туроператоры намерены объединить восемь регионов России в единый глобальный туристический маршрут «Единый Урал». В него включат Оренбуржье, Башкирию, ЯНАО, ХМАО, Коми, Пермский край, Свердловскую и Челябинскую области. Об этом стало известно на III Международном туристическом форуме «Доступная Арктика».

Как уточняет ИА «Оренбуржье», в этот маршрут войдут 11 заповедников и четыре нацпарка, от степей Казахстана до Северного Ледовитого океана. Эксперты полагают, что единый бренд будет проще продвигать при общении туроператоров с региональными авиакомпаниями, а также при решении вопросов связи, страхования и безопасности.

На первом этапе реализации этого масштабного проекта для туристов установят горные модули. Сейчас уже смонтировано 16 модулей — от перевала Дятлова до столбов выветривания Маньпупунер, а также четыре модуля на территории заповедника в Пермском крае. Все они являются бесплатными для туристов.

Ранее сотрудница музея истории Оренбурга была признана лучшим гидом России. Ольга Вонсович стала победительницей Всероссийского конкурса профессионального мастерства.

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