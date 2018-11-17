Земля пуха: как оренбургские мастерицы делают знаменитые платки

Оренбургский платок — один из самых известных российских сувениров, сравнимых по популярности с тульскими пряниками, матрешками и шапками-ушанками. Но в отличие от последних делают их не только на заводах, но и вручную. Как и из чего оренбургские мастерицы производят тончайшие шали и паутинки — в фотогалерее «Известий»