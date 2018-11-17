Земля пуха: как оренбургские мастерицы делают знаменитые платки

Оренбургский платок — один из самых известных российских сувениров, сравнимых по популярности с тульскими пряниками, матрешками и шапками-ушанками. Но в отличие от последних делают их не только на заводах, но и вручную. Как и из чего оренбургские мастерицы производят тончайшие шали и паутинки — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Настоящий оренбургский платок делается из козьего пуха. Для этого козу тщательно вычесывают, а не выстригают. Используется пух специально выведенной породы коз — оренбургской, которая обладает длинной и мягкой шерстью
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
После вычесывания пух отправляется на ручную обработку. Его очищают от мусора, стирают и вновь вычесывают. Всё это нужно для придания мягкости будущему изделию
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Делать платки в Оренбурге начали еще в XVIII столетии. Сейчас их производят и с использованием станков, но наиболее качественной считается ручная работа
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Вязанием платков занимаются потомственные пуховницы. Женщины часто собираются вместе за работой в старинном гнездовье вязальщиц — поселке Саракташ
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Несмотря на то что оренбургский платок очень тонкий, он согревает даже в суровые морозы
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Готовый платок натягивают на самодельные пяльцы для сушки и придания формы. Для одного изделия нужно как минимум четыре катушки пряжи
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Обрабатывать и красить платок не нужно. Вся его прелесть в натуральности
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Традиции изготовления платков передаются из поколения в поколение. Мастерица Миннур Ишмухаметова обучает внучек азам рукоделия. Село Жёлтое, в котором они живут, считается один из главных центров ремесла
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Самый тонкий ажурный платок — паутинка — должен без труда проходить через обручальное кольцо
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Наиболее теплый вид платков — простые серые. Именно с них берет свое начало пуховязальный промысел Оренбуржья. Такой платок предназначен для повседневной носки и служит очень долго
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Самая большая коллекция платков находится в музее истории оренбургского платка. Здесь собрана единственная в мире экспозиция, посвященная знаковому феномену местного рукоделия
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