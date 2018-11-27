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Песков прокомментировал заявление Ощадбанка о победе по иску против РФ

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Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко
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В Кремле не располагают подтверждением информации о победе украинского Ощадбанка в Международном арбитраже по иску на $1,3 млрд против России. Об этом журналистам 27 ноября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не могу точно вам сказать, я не располагаю информацией о том, что это был за иск, поэтому я не могу ответить на этот вопрос», — пояснил официальный представитель Кремля.

Накануне, 26 ноября, пресс-служба украинской кредитной организации сообщила, что Арбитражный суд в Париж удовлетворил иск Ощадбанка о компенсации убытков, полученных в результате вхождения Крыма в состав РФ. Кроме того, в банке подчеркнули, что к указанной сумме будут начисляться проценты до момента выплаты компенсации.

Территория Крымского полуострова вошла в состав РФ по результатам проведенного там референдума в 2014 году, на котором абсолютное большинство местных жителей высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Киев и ряд других государств не признают итоги волеизъявления крымского народа.

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