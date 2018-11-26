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Украинский Ощадбанк заявил о выигрыше иска против России на $1,3 млрд 

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Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко
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Украинский Ощадбанк объявил о победе в Международном арбитраже по иску на $1,3 млрд против России. Об этом сообщила в понедельник, 26 ноября, пресс-служба кредитной организации.

Отмечается, что решение принимал Арбитражный суд в Париже, а сам иск касался  компенсации убытков Ощадбанка, полученных в результате присоединения Крыма к России. В кредитной организации отметили, что до момента фактической компенсации к вышеназванной сумме будут начисляться проценты. 

В Ощадбанке также обратили внимание на то, что являются первым банковским учреждением, которое выиграло подобное дело, передает ТАСС.

В январе 2017 года Ощадбанк подал иск против Сбербанка по обвинению в нарушении прав интеллектуальной собственности в связи с переименованием «Дочернего банка Сбербанка России» на Украине в Сбербанк. Руководство украинского банка заявило, что на территории Украины он является единственным законным владельцем прав на торговые марки Ощадбанк, Сбербанк и Oschadbank.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014-го по результатам референдума, на котором абсолютное большинство жителей региона высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа.

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