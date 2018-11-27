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Пассажир погиб при падении из автобуса в Ставропольском крае

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Уголовное дело возбуждено в Ставропольском крае по факту гибели пассажира междугороднего автобуса. Он выпал из салона через открытую дверь.

Автобус ехал из Минеральных Вод в направлении Пятигорска по автодороге «Кавказ». По данным прокуратуры, пассажир не стал пристегиваться при движении. При этом водитель начал движение, не закрыв дверь. В результате пассажир выпал из транспорта и получил серьезные травмы, от которых позже скончался в больнице. Об этом сообщает NewsTracker.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека. Водителю автобуса грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске женщина госпитализирована после поездки в маршрутке. Водитель автобуса резко затормозил во время движения, из-за чего 59-летняя пассажирка упала.

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