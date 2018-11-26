Три человека пострадали в ДТП в Карелии

В Карелии автомобиль вылетел за пределы проезжей части и перевернулся. Травмы получили три человека.

Авария произошла на федеральной автодороге Вологда–Медвежьегорск. По данным ГИБДД, 48-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Sandero, допустила выезд машины в кювет. В итоге иномарка опрокинулась, пишет ИА «Карелinform».

В результате ДТП травмы получила сама автомобилистка, ее 70-летняя пассажирка и 26-летний пассажир.

Ранее сообщалось, что в Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который наехал на трех детей на остановке общественного транспорта в Опочке. Травмы получили подростки 12, 13 и 15 лет. У них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, девочка находится в тяжелом состоянии. Автомобилист скрылся с места происшествия, однако вскоре его задержали сотрудники ГИБДД.