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Четыре ребенка пострадали в ДТП в Нижегородской области

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В Нижегородской области четверо несовершеннолетних госпитализированы после ДТП. Автомобиль врезался в фонарный столб.

Авария произошла на трассе Москва–Уфа на территории Лысковского района. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и допустил столкновение с фонарным столбом. Мужчина получил переломы и был госпитализирован. Также пострадали двое 12-летних и 15-летний подростки, а также восьмилетний мальчик. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

В ГИБДД уточняют, что несовершеннолетние были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее сообщалось, что в Опочке Псковской области водитель в состоянии алкогольного опьянения допустил наезд на остановку общественного транспорта. Затем мужчина пытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками ГИБДД. В результате аварии пострадали трое детей, которые находились на остановке.

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