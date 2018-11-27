Женщина получила травмы во время поездки в маршрутке в Хабаровске

Жительница Хабаровска пострадала во время поездки в маршрутном такси. Она госпитализирована в краевую клиническую больницу с травмами.

ДТП произошло в вечерние часы 26 ноября в центральном районе Хабаровска. Водитель автобуса Hyundai County резко затормозил во время движения, из-за чего 59-летняя пассажирка, находившаяся в салоне автобуса, упала, сообщает ИА AmurMedia.

В отношении водителя автобуса, имеющего семилетний стаж вождения, составлен административный протокол. О характере травм женщины информации пока не было.

Ранее сообщалось о том, что в провинции Ляонин на северо-востоке Китая автомобиль наехал на группу школьников. Погибли пять человек, еще 18 человек получили травмы.