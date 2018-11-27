Прямой эфир

Женщина получила травмы во время поездки в маршрутке в Хабаровске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница Хабаровска пострадала во время поездки в маршрутном такси. Она госпитализирована в краевую клиническую больницу с травмами.

ДТП произошло в вечерние часы 26 ноября в центральном районе Хабаровска. Водитель автобуса Hyundai County резко затормозил во время движения, из-за чего 59-летняя пассажирка, находившаяся в салоне автобуса, упала, сообщает ИА AmurMedia.

В отношении водителя автобуса, имеющего семилетний стаж вождения, составлен административный протокол. О характере травм женщины информации пока не было.

Ранее сообщалось о том, что в провинции Ляонин на северо-востоке Китая автомобиль наехал на группу школьников. Погибли пять человек, еще 18 человек получили травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Семь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Турции
Пьяный сотрудник УФСИН насмерть сбил пенсионерку в Якутии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017