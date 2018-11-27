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Медведев утвердил стратегию развития санаторно-курортного комплекса

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил стратегию развития санаторно-курортного комплекса страны. Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, этот вид лечения должен стать более доступным для граждан страны, а курорты — развитыми и современными.

В ходе реализации долгосрочного плана власти намерены увеличить общее количество таких организаций и профильных медработников, нарастить число тех, кто лечился или отдыхал в санаторно-курортных организациях страны, а также создать условия для привлечения инвестиций в данную сферу.

Медведев поручил Минздраву и федеральным органам исполнительной власти в течение полугода разработать план необходимых в рамках стратегии мероприятий.

22 ноября сообщалось, что Министерство здравоохранения России поддержало инициативу возложить на крупные компании обязанность оплачивать занятия спортом своих сотрудников.

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