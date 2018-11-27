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Mail.ru Group разработает собственный голосовой помощник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Mail.ru Group разработает собственный голосовой помощник. Об этом 27 ноября сообщила газета «Ведомости».

По словам источника газеты, работающего в компании, рабочее название помощника — «Маруся», однако пока не решено, будет ли оно использовано. Представитель холдинга также отметил, что компания занимается разработкой как самого голосового помощника, так и платформу с навыками, которыми он будет обладать. Как именно этот помощник будет использоваться, в компании не уточнили.

Также газета со ссылкой на двух неназванных сотрудников компании утверждает, что Mail.ru Group разрабатывает устройство-колонку.

19 ноября стало известно, что «Яндекс» представил новые «умные» устройства с «Алисой». Они оснащены чувствительным микрофоном, чтобы услышать голос владельца из другого конца комнаты, могут подключаться к интернету по Wi-Fi, а также регулярно обновляются.

В начале ноября на одном из YouTube-каналов появилась информация о том, как можно взломать iPhone с помощью Siri. Чтобы получить доступ к данным из телефонной книги, не вводя пароль, нужно с помощью голосового помощника включить программу VoiceOver, позвонить на телефон и сбросить вызов с помощью сообщения, пишет «Газета.ру».

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