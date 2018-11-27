Между Россией и Ямайкой вступает в силу безвизовый режим

27 ноября вступает в силу безвизовый режим между Россией и Ямайкой, сообщает 27 ноября «РИА Новости».

Эту информацию подтвердили в МИД Ямайки, а также и в российском ведомстве. Агентство отмечает, что стороны ведут постоянный диалог для беспроблемного вступления в силу безвизового соглашения.

21 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал срок подписания соглашения о взаимном признании виз России и Белоруссии. По его словам, проект соглашения планируют вынести для подписания 13 декабря.