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Между Россией и Ямайкой вступает в силу безвизовый режим

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Фото: TASS/ZUMA
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27 ноября вступает в силу безвизовый режим между Россией и Ямайкой, сообщает 27 ноября «РИА Новости».

Эту информацию подтвердили в МИД Ямайки, а также и в российском ведомстве. Агентство отмечает, что стороны ведут постоянный диалог для беспроблемного вступления в силу безвизового соглашения.

21 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал срок подписания соглашения о взаимном признании виз России и Белоруссии. По его словам, проект соглашения планируют вынести для подписания 13 декабря.

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