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Лавров назвал срок подписания соглашения о взаимном признании виз РФ и Белоруссии

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Проект соглашения между Россией и Республикой Беларусь о взаимном признании виз планируется вынести для подписания на Совете министров Союзного государства 13 декабря. Такое заявление сделал глава МИДа РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

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18 октября посол России в Минске Михаил Бабич сообщил, что обе страны близки к подписанию соглашения. Он указал, что документ проходит процедуры согласования.

Необходимость заключения такого договора  возникла после того, как президент Белоруссии  Александр Лукашенко подписал указ «о безвизе» для граждан порядка 80 государств. В связи с этим Россия создала погранзоны, чтобы не допустить проникновения в страну нежелательных иностранцев.

Встреча главы МИД России Лаврова с Лукашенко состоялась 21 ноября в Минске. На ней белорусский лидер также призвал решить главный вопрос — создать равные условия для работы граждан и субъектов хозяйствования, сообщается на сайте президента страны.

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