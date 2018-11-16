Посол России в Белоруссии заявил о готовности Москвы поставить Минску вооружение

Россия готова поставить Белоруссии любое вооружение в рамках союзнических обязательств, заявил в пятницу, 16 ноября, посол РФ в Минске Михаил Бабич, отвечая на вопрос о возможности поставок в страну российского ракетного вооружения в случае усиления активности НАТО.

«Любая необходимая помощь будет оказана в той должной форме и мере, которая будет соответствовать развивающейся ситуации», — цитирует Бабича «РИА Новости». При этом дипломат отметил, что в Белоруссии есть ракетное вооружение.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в начале ноября, что в случае наращивания активности НАТО или создания базы США в Польше Минску могут потребоваться новые вооружения, в том числе ракетные, передает телеканал «360».

В мае 2018 года Польша предложила США разместить на своей территории на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию. Предполагается, что дивизия может быть размещена в районе городов Быдгощ и Торунь, которые расположены к северо-западу от Варшавы.