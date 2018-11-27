Овечкин вышел на 15-е место по числу голов в истории НХЛ

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел в лидеры гонки снайперов регулярного чемпионата НХЛ, заняв 15 место. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает ТАСС.

Такая статистика сложилась после победы «Вашингтона» над «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:1.

Овечкин забросил свою 625-ю шайбу в лиге, которая вывела его на 15 место а списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

14 ноября сообщалось, что Овечкин вышел на восьмое место по набранным очкам среди европейцев, когда-либо игравших в Национальной хоккейной лиге.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter