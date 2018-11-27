Прямой эфир

Овечкин вышел на 15-е место по числу голов в истории НХЛ

0
Фото: TASS/PA Images/Darryl Dyck
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел в лидеры гонки снайперов регулярного чемпионата НХЛ, заняв 15 место. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает ТАСС.

Такая статистика сложилась после победы «Вашингтона» над «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:1.

Овечкин забросил свою 625-ю шайбу в лиге, которая вывела его на 15 место а списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

14 ноября сообщалось, что Овечкин вышел на восьмое место по набранным очкам среди европейцев, когда-либо игравших в Национальной хоккейной лиге.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Овечкин вышел в лидеры гонки снайперов НХЛ
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» четвертый раз подряд победить в НХЛ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017