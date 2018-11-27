Овечкин вышел на 15-е место по числу голов в истории НХЛ
Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел в лидеры гонки снайперов регулярного чемпионата НХЛ, заняв 15 место. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает ТАСС.
Такая статистика сложилась после победы «Вашингтона» над «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:1.
Овечкин забросил свою 625-ю шайбу в лиге, которая вывела его на 15 место а списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
14 ноября сообщалось, что Овечкин вышел на восьмое место по набранным очкам среди европейцев, когда-либо игравших в Национальной хоккейной лиге.
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